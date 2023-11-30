Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти23.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Исмаилов Ишмемет
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шехмуратов Зейнетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шехмуратова (Шехмуратова) Назлубика
Мать ребёнка: Абдулнасырова (Абдульнасерова) Гулься Гидя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шахмуратов Невретдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шехмуратов Айнетдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.02.1866
Причина смерти: дизентерия