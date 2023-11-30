Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

23.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Исмаилов Ишмемет

Мать: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулнасырова (Абдульнасерова) Гулься Гидя

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шехмуратов Зейнетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шехмуратова (Шехмуратова) Назлубика

Мать ребёнка: Абдулнасырова (Абдульнасерова) Гулься Гидя

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шахмуратов Невретдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шехмуратов Айнетдин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.02.1866
Причина смерти: дизентерия

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