Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ишмамятов Абдрахман
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ишмяметов Абдрашит
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ишмеметова Мюкибя
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ишмеметова Ханимя
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно