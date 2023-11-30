Абдулнасырова (Абдульнасерова) Гулься Гидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулнасырова (Абдульнасерова) Гулься Гидя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шехмуратова (Шехмуратова) Назлубика

Отец ребёнка: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)

Смерть
Неизвестно

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