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Исмаилов Ишмемет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ишмамятов Абдрахман

Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мяргуба

Мать ребёнка: Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мухиббя

Мать ребёнка: Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ишмяметов Абдрашит

Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мюкибя

Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Ханимя

Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)

Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Смерть
1810

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