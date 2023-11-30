Исмаилов Ишмемет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ишмамятов Абдрахман
Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мяргуба
Мать ребёнка: Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мухиббя
Мать ребёнка: Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ишмяметов Абдрашит
Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мюкибя
Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Ханимя
Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)
Мать ребёнка: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь
Смерть
1810