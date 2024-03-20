Соколовская (Бухмейер) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Бухмейер) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1830

Отец: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Мать: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Васильева Александра Францевна

Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович

Рождение ребёнка
26.03.1856

Сын: Соколовский Анатолий Францевич

Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович

Рождение ребёнка
11.02.1863

Сын: Соколовский Андрей Францевич

Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович

Рождение ребёнка
10.10.1864

Дочь: София Францовна

Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович

Рождение ребёнка
30.01.1871

Дочь: Стрелецкая Людмила Францовна

Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Франц Касперович

Смерть
Неизвестно
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