Соколовская (Бухмейер) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1830
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Васильева Александра Францевна
Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович
Рождение ребёнка
26.03.1856
Сын: Соколовский Анатолий Францевич
Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович
Рождение ребёнка
11.02.1863
Сын: Соколовский Андрей Францевич
Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович
Рождение ребёнка
10.10.1864
Дочь: София Францовна
Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович
Рождение ребёнка
30.01.1871
Дочь: Стрелецкая Людмила Францовна
Отец ребёнка: Соколовский Франц Касперович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно