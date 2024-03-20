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Соколовский Андрей Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1863

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1863

Отец: Соколовский Франц Касперович

Мать: Соколовская Александра Андреевна

Получение воинского звания/чина
01.05.1885
Подпоручик
Образование
1885
Санкт-Петербург
Константиновское военное училище
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Соколовская Екатерина Фёдоровна

Получение воинского звания/чина
15.03.1914
Генерал-майор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Константин Андреевич

Мать ребёнка: Соколовская Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская Екатерина Фёдоровна

Смерть
После 1937
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