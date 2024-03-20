Соколовский Андрей Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1863
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1863
Получение воинского звания/чина
01.05.1885
Подпоручик
Образование
1885
Санкт-Петербург
Константиновское военное училище
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Соколовская Екатерина Фёдоровна
Получение воинского звания/чина
15.03.1914
Генерал-майор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Константин Андреевич
Мать ребёнка: Соколовская Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1937