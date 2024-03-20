Соколовская (Брун) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Брун) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884

Отец: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Мать: Фон Брун Ольга Августовна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Соколовский Андрей Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Константин Андреевич

Отец ребёнка: Соколовский Андрей Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Андрей Францевич

Смерть
Неизвестно
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