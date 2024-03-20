Соколовская (Брун) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Соколовский Андрей Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Константин Андреевич
Отец ребёнка: Соколовский Андрей Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно