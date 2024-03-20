Фон Брун (Фон Пандер) Ольга Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Брун (Фон Пандер) Ольга Августовна

Место рождения

Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

07.10.1854

Дата смерти

16.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1854

Отец: Pander August Von Joachim

Мать: Pander Екатерина Von Николаевна

Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
30.12.1854
Венденская Спасопреображенская православная церковь
Восприемники: Курляндской губернии Митавского уезда мызы Энденгоф помещик Роберт Иванов Пандер и Лифляндской губернии Валкского уезда мызы Оверлак помещика Артура Фрейтага жена Ида Рудольфова
Бракосочетание
12.11.1879

Муж: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Санкт-Петербург
Супруг(-а): Theodor Peter von Bruun
Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Отец ребёнка: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Соколовская Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Смерть
16.06.1901
Берлин, Германия
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