Фон Брун (Фон Пандер) Ольга Августовна
Место рожденияРонненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения07.10.1854
Дата смерти16.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1854
Ронненбург Нойхоф, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
30.12.1854
Венденская Спасопреображенская православная церковь
Восприемники: Курляндской губернии Митавского уезда мызы Энденгоф помещик Роберт Иванов Пандер и Лифляндской губернии Валкского уезда мызы Оверлак помещика Артура Фрейтага жена Ида Рудольфова
Бракосочетание
12.11.1879
Санкт-Петербург
Супруг(-а): Theodor Peter von Bruun
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)
Отец ребёнка: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Соколовская Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)
Смерть
16.06.1901
Берлин, Германия