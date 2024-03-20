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Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Место рождения

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

27.08.1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1847

Отец: Brunn Isidor Karl

Мать: Brunn Julie Adele

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
12.11.1879

Жена: Фон Брун Ольга Августовна

Санкт-Петербург
Супруг(-а): Theodor Peter von Bruun
Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Мать ребёнка: Фон Брун Ольга Августовна

Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1883 по 1894
Ковно, Ковенская губерния, Российская Империя
Товарищ председателя Ковенского окружного суда
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Соколовская Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Фон Брун Ольга Августовна

Работа или профессия
С 1900 по 1916
Варшава, Российская Империя
Член Варшавской судебной палаты
Смерть
После 1917
Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Москва, Введенское кладбище
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