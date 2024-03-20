Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)
Место рожденияSaint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рождения27.08.1847
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1847
Отец: Brunn Isidor Karl
Мать: Brunn Julie Adele
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
12.11.1879
Санкт-Петербург
Супруг(-а): Theodor Peter von Bruun
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)
Мать ребёнка: Фон Брун Ольга Августовна
Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1883 по 1894
Ковно, Ковенская губерния, Российская Империя
Товарищ председателя Ковенского окружного суда
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Соколовская Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Фон Брун Ольга Августовна
Работа или профессия
С 1900 по 1916
Варшава, Российская Империя
Член Варшавской судебной палаты
Смерть
После 1917
Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Москва, Введенское кладбище