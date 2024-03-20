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Brunn Isidor Karl

Место рождения

Fraustadt in Posen

Дата рождения

1809

Дата смерти

06.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Brunn Samuel Loebel

Мать: Brunn Wilhelmina

Fraustadt in Posen
Образование
По 1836
Берлинский университет
Врач
Крещение
19.10.1839
Sophien, Berlin Stadt, Brandenburg, Prussia
Рождение ребёнка
27.08.1847

Сын: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Мать ребёнка: Brunn Julie Adele

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
17.08.1848

Дочь: Caroline

Мать ребёнка: Brunn Julie Adele

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.11.1850

Дочь: Aleksandra

Мать ребёнка: Brunn Julie Adele

Рождение ребёнка
21.03.1852

Дочь: Wilhelmine Adele

Мать ребёнка: Brunn Julie Adele

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1853

Дочь: Marie Anne

Мать ребёнка: Brunn Julie Adele

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Броерская Полина Карловна (Pauline Emilie)

Мать ребёнка: Brunn Julie Adele

Место жительства
30.01.1872
Вильна, Виленская улица, дом Снядецкого
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Brunn Julie Adele

Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург
Профессор Родовспомогательного заведения Санкт-Петербургского Воспитательного дома, действительный статский советник {Половцов}
Смерть
06.05.1895
Двинск, Витебская губерния, Российская Империя
Причина смерти: Преклонность лет
Похороны
Неизвестно
кадр 73 метрической книги Двинского лютеранского собора
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