Brunn Isidor Karl
Место рожденияFraustadt in Posen
Дата рождения1809
Дата смерти06.05.1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Brunn Samuel Loebel
Мать: Brunn Wilhelmina
Fraustadt in Posen
Образование
По 1836
Берлинский университет
Врач
Крещение
19.10.1839
Sophien, Berlin Stadt, Brandenburg, Prussia
Рождение ребёнка
27.08.1847
Сын: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)
Мать ребёнка: Brunn Julie Adele
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
17.08.1848
Дочь: Caroline
Мать ребёнка: Brunn Julie Adele
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.11.1850
Дочь: Aleksandra
Мать ребёнка: Brunn Julie Adele
Рождение ребёнка
21.03.1852
Дочь: Wilhelmine Adele
Мать ребёнка: Brunn Julie Adele
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1853
Дочь: Marie Anne
Мать ребёнка: Brunn Julie Adele
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Броерская Полина Карловна (Pauline Emilie)
Мать ребёнка: Brunn Julie Adele
Место жительства
30.01.1872
Вильна, Виленская улица, дом Снядецкого
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Brunn Julie Adele
Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург
Профессор Родовспомогательного заведения Санкт-Петербургского Воспитательного дома, действительный статский советник {Половцов}
Смерть
06.05.1895
Двинск, Витебская губерния, Российская Империя
Причина смерти: Преклонность лет
Похороны
Неизвестно
кадр 73 метрической книги Двинского лютеранского собора