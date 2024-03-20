Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Brunn Isidor Karl
Работа или профессия
С 1886 по 1905
Содержательница Двинского женского семилетнего училища | ул. Краславас, 16 (кирпичный дом на углу с ул. Райня)
Бракосочетание
06.03.1888
Рождение ребёнка
29.06.1889
Дочь: (Броерская) Аделия-Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Броерский Игнатий Юльянович
Рождение ребёнка
12.08.1891
Сын: Броерский Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Броерский Игнатий Юльянович
Работа или профессия
С ?.01.1906 по ?.12.1914
Начальница женской гимназии | ул. Краславас, 16 (кирпичный дом на углу с ул. Райня)
Смерть
Неизвестно