Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Brunn Isidor Karl

Мать: Brunn (Von Ockel) Julie Adele

Работа или профессия
С 1886 по 1905
Содержательница Двинского женского семилетнего училища | ул. Краславас, 16 (кирпичный дом на углу с ул. Райня)
Бракосочетание
06.03.1888

Муж: Броерский Игнатий Юльянович

Рождение ребёнка
29.06.1889

Дочь: (Броерская) Аделия-Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Броерский Игнатий Юльянович

Рождение ребёнка
12.08.1891

Сын: Броерский Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Броерский Игнатий Юльянович

Работа или профессия
С ?.01.1906 по ?.12.1914
Начальница женской гимназии | ул. Краславас, 16 (кирпичный дом на углу с ул. Райня)
Смерть
Неизвестно

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