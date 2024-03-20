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Броерский Игнатий Юльянович

Место рождения

Варшавская губерния

Дата рождения

17.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
ria1914.ru | http://ria1914.info/index.php?title=Броерский_Игнатий_Юлианович
Упоминание
Неизвестно
gwar.mil.ru | https://gwar.mil.ru/heroes/document/50526034/?page_id=50727880
Образование
Неизвестно
Общее домашнее образование
Образование
С 10.10.1878 по 16.05.1881
Военное | Вильна, Российская Империя
Работа или профессия
С 16.05.1881 по 09.01.1907
Служба в Русской Императорской Армии | Закончил службу в чине подполковника по домашним обстоятельствам
Бракосочетание
06.03.1888

Жена: Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)

Рождение ребёнка
29.06.1889

Дочь: (Броерская) Аделия-Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)

Рождение ребёнка
12.08.1891

Сын: Броерский Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)

Работа или профессия
С 19.08.1914 по 09.12.1916
Служба в ополчении в гарнизоне Усть-Двинской крепости во время I Мировой войны
Смерть
Неизвестно

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