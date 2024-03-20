Броерский Игнатий Юльянович
Место рожденияВаршавская губерния
Дата рождения17.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
ria1914.ru | http://ria1914.info/index.php?title=Броерский_Игнатий_Юлианович
Упоминание
Неизвестно
gwar.mil.ru | https://gwar.mil.ru/heroes/document/50526034/?page_id=50727880
Образование
Неизвестно
Общее домашнее образование
Образование
С 10.10.1878 по 16.05.1881
Военное | Вильна, Российская Империя
Работа или профессия
С 16.05.1881 по 09.01.1907
Служба в Русской Императорской Армии | Закончил службу в чине подполковника по домашним обстоятельствам
Бракосочетание
06.03.1888
Рождение ребёнка
29.06.1889
Дочь: (Броерская) Аделия-Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)
Рождение ребёнка
12.08.1891
Работа или профессия
С 19.08.1914 по 09.12.1916
Служба в ополчении в гарнизоне Усть-Двинской крепости во время I Мировой войны
Смерть
Неизвестно