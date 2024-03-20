Броерский Владимир Игнатьевич
Место рожденияДвинск, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения12.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1936
Сын: Броерский Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Броерская (Шней) Вера Самойловна
Рождение ребёнка
27.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Броерская (Шней) Вера Самойловна
Смерть
Неизвестно