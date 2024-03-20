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Броерский Владимир Игнатьевич

Место рождения

Двинск, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

12.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1891

Отец: Броерский Игнатий Юльянович

Мать: Броерская (Brunn) Полина Карловна (Pauline Emilie)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Броерская (Шней) Вера Самойловна

Рождение ребёнка
01.12.1936

Сын: Броерский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Броерская (Шней) Вера Самойловна

Рождение ребёнка
27.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Броерская (Шней) Вера Самойловна

Смерть
Неизвестно

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