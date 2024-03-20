Броерская (Шней) Вера Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1902
Отец: Шней Самуил (Шмуель)
Мать: Шней Ольга
Рождение ребёнка
01.12.1936
Сын: Броерский Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Броерский Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Броерский Владимир Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно