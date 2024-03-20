Броерская (Шней) Вера Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБроерская (Шней) Вера Самойловна

Броерская (Шней) Вера Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1902

Отец: Шней Самуил (Шмуель)

Мать: Шней Ольга

Рождение ребёнка
01.12.1936

Сын: Броерский Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Броерский Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
27.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Броерский Владимир Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Броерский Владимир Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close