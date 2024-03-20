Шней (Самульсон) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шней (Самульсон) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Самульсон Давид

Мать: Самульсон Люба?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шней Евгений

Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)

Рождение ребёнка
16.10.1897

Дочь: Млодик Лидия Самойловна

Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)

Рождение ребёнка
Около ?.12.1902

Дочь: Броерская Вера Самойловна

Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шней Владимир Самойлович

Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шней Анатолий Самойлович

Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)

Смерть
1920
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