Шней (Самульсон) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Самульсон Давид
Мать: Самульсон Люба?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шней Евгений
Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)
Рождение ребёнка
16.10.1897
Дочь: Млодик Лидия Самойловна
Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)
Рождение ребёнка
Около ?.12.1902
Дочь: Броерская Вера Самойловна
Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шней Самуил (Шмуель)
Смерть
1920