Шней Самуил (Шмуель)
Место рождениякерчь, Крым
Дата рождения09.01.1862
Дата смерти1933
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1862
Отец: Шней Яков (Янкель)
Мать: Шней Ривка
керчь, Крым
Дата рождения по старому стилю 09/01/1862 По еврейскому календарю 20 шват 5622Имя при рождении Шмуель.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шней Евгений
Мать ребёнка: Шней Ольга
Рождение ребёнка
16.10.1897
Дочь: Млодик Лидия Самойловна
Мать ребёнка: Шней Ольга
Рождение ребёнка
Около ?.12.1902
Дочь: Броерская Вера Самойловна
Мать ребёнка: Шней Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шней Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шней Ольга
Смерть
1933
керчь, Крым