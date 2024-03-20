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Шней Самуил (Шмуель)

Место рождения

керчь, Крым

Дата рождения

09.01.1862

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1862

Отец: Шней Яков (Янкель)

Мать: Шней Ривка

керчь, Крым
Дата рождения по старому стилю 09/01/1862 По еврейскому календарю 20 шват 5622Имя при рождении Шмуель.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шней Евгений

Мать ребёнка: Шней Ольга

Рождение ребёнка
16.10.1897

Дочь: Млодик Лидия Самойловна

Мать ребёнка: Шней Ольга

Рождение ребёнка
Около ?.12.1902

Дочь: Броерская Вера Самойловна

Мать ребёнка: Шней Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шней Владимир Самойлович

Мать ребёнка: Шней Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шней Анатолий Самойлович

Мать ребёнка: Шней Ольга

Смерть
1933
керчь, Крым
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