Энман (Брун) Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения21.09.1880
Дата смертиОколо 06.12.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1880
Санкт-Петербург
Крещение
1880
Евангелическая Лютеранская церковь Святой Анны в Санкт-Петербурге
Бракосочетание
08.06.1905
Warsaw, Poland
Рождение ребёнка
07.02.1907
Отец ребёнка: Энман Виктор Фёдорович
Варшава
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Энман Виктор Фёдорович
Варшава
Рождение ребёнка
18.08.1910
Отец ребёнка: Энман Виктор Фёдорович
Варшава
Смерть
Около 06.12.1952
г. Люблино Московской области
Причина смерти: паралич сердца