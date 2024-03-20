Энман (Брун) Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энман (Брун) Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

21.09.1880

Дата смерти

Около 06.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1880

Отец: Von Brunn Theodor Peter (Фёдор Карлович)

Мать: Фон Брун Ольга Августовна

Санкт-Петербург
Крещение
1880
Евангелическая Лютеранская церковь Святой Анны в Санкт-Петербурге
Бракосочетание
08.06.1905

Муж: Энман Виктор Фёдорович

Warsaw, Poland
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Энман Борис Викторович

Отец ребёнка: Энман Виктор Фёдорович

Варшава
Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Энман Виктор Фёдорович

Варшава
Рождение ребёнка
18.08.1910

Сын: Энман Фёдор Викторович

Отец ребёнка: Энман Виктор Фёдорович

Варшава
Смерть
Около 06.12.1952
г. Люблино Московской области
Причина смерти: паралич сердца
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