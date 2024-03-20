Соколовский Франц Касперович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1823
Дата смерти01.09.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Васильева Александра Францевна
Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1856
Сын: Соколовский Анатолий Францевич
Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна
Награда
1859
Орден Святого Станослава II степени
Работа или профессия
С 03.10.1862 по 17.04.1870
Муром, Варшава
Командир 7-го Гренадерского Самогитского полка | генерал-майор
Рождение ребёнка
11.02.1863
Сын: Соколовский Андрей Францевич
Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1864
Дочь: София Францовна
Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна
Награда
1867
Орден Святой Анны II степени с меяами и императорской короной
Получение воинского звания/чина
17.10.1870
Присвоение звания генерал-майор
Награда
1870
Орден Святого Владимира IV степени с бантом
Рождение ребёнка
30.01.1871
Дочь: Стрелецкая Людмила Францовна
Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1891
Похороны
Неизвестно
Краслава, Латвия