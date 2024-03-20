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Соколовский Франц Касперович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1823

Дата смерти

01.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Васильева Александра Францевна

Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
26.03.1856

Сын: Соколовский Анатолий Францевич

Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна

Награда
1859
Орден Святого Станослава II степени
Работа или профессия
С 03.10.1862 по 17.04.1870
Муром, Варшава
Командир 7-го Гренадерского Самогитского полка | генерал-майор
Рождение ребёнка
11.02.1863

Сын: Соколовский Андрей Францевич

Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1864

Дочь: София Францовна

Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна

Награда
1867
Орден Святой Анны II степени с меяами и императорской короной
Получение воинского звания/чина
17.10.1870
Присвоение звания генерал-майор
Награда
1870
Орден Святого Владимира IV степени с бантом
Рождение ребёнка
30.01.1871

Дочь: Стрелецкая Людмила Францовна

Мать ребёнка: Соколовская Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская Александра Андреевна

Смерть
01.09.1891
Похороны
Неизвестно
Краслава, Латвия
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