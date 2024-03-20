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Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1793

Дата смерти

27.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1793

Отец: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Мать: Buchmeyer Sophie Elisabeth (Софья Андреевна)

Рождение ребёнка
22.11.1823

Сын: Бухмейер Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.05.1825

Сын: Бухмейер Александр Андреевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.09.1826

Сын: Бухмейер Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1828

Сын: Бухмейер Константин Андреевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
16.09.1830

Дочь: Софья Андреевна

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
16.09.1830

Дочь: Соколовская Александра Андреевна

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
С 02.08.1833 по 14.08.1833

Сын: Бухмейер Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.05.1835

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1837

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1840

Сын: Бухмейер Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Смерть
27.10.1872
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище
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