Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1793
Дата смерти27.10.1872
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1793
Рождение ребёнка
22.11.1823
Сын: Бухмейер Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.05.1825
Сын: Бухмейер Александр Андреевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1826
Сын: Бухмейер Николай Андреевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1828
Сын: Бухмейер Константин Андреевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.09.1830
Дочь: Софья Андреевна
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.09.1830
Дочь: Соколовская Александра Андреевна
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
С 02.08.1833 по 14.08.1833
Сын: Бухмейер Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1835
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1837
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.07.1840
Сын: Бухмейер Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Смерть
27.10.1872
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище