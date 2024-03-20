Бухмейер (Гладкова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Гладкова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

08.01.1881

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1823

Сын: Бухмейер Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
24.05.1825

Сын: Бухмейер Александр Андреевич

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
12.09.1826

Сын: Бухмейер Николай Андреевич

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
11.02.1828

Сын: Бухмейер Константин Андреевич

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
16.09.1830

Дочь: Софья Андреевна

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
16.09.1830

Дочь: Соколовская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
С 02.08.1833 по 14.08.1833

Сын: Бухмейер Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
06.05.1835

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
11.05.1837

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Рождение ребёнка
28.07.1840

Сын: Бухмейер Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Смерть
08.01.1881
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.
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