Бухмейер (Гладкова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти08.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Бухмейер Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Сын: Бухмейер Александр Андреевич
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Сын: Бухмейер Николай Андреевич
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Сын: Бухмейер Константин Андреевич
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Дочь: Софья Андреевна
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Дочь: Соколовская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Сын: Бухмейер Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)
Сын: Бухмейер Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)