Buchmeyer (Riggelsen) Sophie Elisabeth (Софья Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Buchmeyer (Riggelsen) Sophie Elisabeth (Софья Андреевна)

Место рождения

Egtved, Denmark

Дата рождения

05.02.1756

Дата смерти

23.10.1813

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Egtved, Denmark
Ютландия, Egtved, Дания
Рождение ребёнка
17.06.1784

Дочь: Henrietta Karolina

Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Рождение ребёнка
07.03.1788

Дочь: Sophie

Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Рождение ребёнка
09.12.1789

Дочь: Von Bertram Marianna

Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Рождение ребёнка
24.02.1793

Сын: Buchmeyer Heinrich Joachim (Андрей Ефимович)

Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Рождение ребёнка
02.09.1797

Сын: Buchmeyer Joachim Maximilian (Ефим Ефимович)

Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Рождение ребёнка
11.12.1802

Сын: Buchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович)

Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

мыза Ропша
Смерть
23.10.1813
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское евангелическое кладбище
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