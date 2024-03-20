Buchmeyer (Riggelsen) Sophie Elisabeth (Софья Андреевна)
Место рожденияEgtved, Denmark
Дата рождения05.02.1756
Дата смерти23.10.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1784
Дочь: Henrietta Karolina
Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)
Рождение ребёнка
07.03.1788
Дочь: Sophie
Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)
Рождение ребёнка
09.12.1789
Дочь: Von Bertram Marianna
Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)
Рождение ребёнка
24.02.1793
Рождение ребёнка
02.09.1797
Рождение ребёнка
11.12.1802
Сын: Buchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович)
Отец ребёнка: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)
мыза Ропша
Смерть
23.10.1813
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское евангелическое кладбище