Buchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBuchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович)

Buchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович)

Место рождения

мыза Ропша

Дата рождения

11.12.1802

Дата смерти

08.05.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1802

Отец: Buchmeyer Joachim Heinrich (Ефим Иванович)

Мать: Buchmeyer Sophie Elisabeth (Софья Андреевна)

мыза Ропша
Бракосочетание
1833

Жена: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Преображенский собор, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.11.1834

Сын: Бухмейер Федор Александрович

Мать ребёнка: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант инженерных войск
Смерть
08.05.1860
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close