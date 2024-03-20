Buchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович)
Место рождениямыза Ропша
Дата рождения11.12.1802
Дата смерти08.05.1860
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1802
мыза Ропша
Бракосочетание
1833
Преображенский собор, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.11.1834
Сын: Бухмейер Федор Александрович
Мать ребёнка: Бухмейер Анастасия Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант инженерных войск
Смерть
08.05.1860
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище