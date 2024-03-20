Бухмейер Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1834
Дата смерти02.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1834
Рождение ребёнка
29.05.1864
Сын: Бухмейер Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1866
Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1872
Сын: Бухмейер Василий Федорович
Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1877
Дочь: Мейер Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург
Онователь Санкт-Петербургского общества попечения о глухонемых
Смерть
02.04.1910
Kuokkala
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.