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Бухмейер Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1834

Дата смерти

02.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1834

Отец: Buchmeyer Alexander Joachim (Александр Ефимович)

Мать: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.05.1864

Сын: Бухмейер Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1866

Сын: Бухмейер Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1872

Сын: Бухмейер Василий Федорович

Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1877

Дочь: Мейер Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Бухмейер Поликсена Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Бухмейер Поликсена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухмейер Поликсена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург
Онователь Санкт-Петербургского общества попечения о глухонемых
Смерть
02.04.1910
Kuokkala
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище,приблизительно в 50 метрах на запад от колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери.
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