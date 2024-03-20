Бухмейер (Зеленс) Поликсена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1843
Дата смерти11.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1864
Сын: Бухмейер Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1866
Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1872
Сын: Бухмейер Василий Федорович
Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1877
Дочь: Мейер Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ралль Василий Фёдорович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1890