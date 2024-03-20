Бухмейер (Зеленс) Поликсена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Зеленс) Поликсена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1843

Дата смерти

11.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1864

Сын: Бухмейер Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1866

Сын: Бухмейер Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович

Рождение ребёнка
19.05.1872

Сын: Бухмейер Василий Федорович

Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1877

Дочь: Мейер Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бухмейер Федор Александрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ралль Борис Васильевич

Отец ребёнка: Ралль Василий Фёдорович

Развод
Неизвестно

Муж: Бухмейер Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Федор Александрович

Смерть
11.05.1890
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