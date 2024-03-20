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Бухмейер Василий Федорович

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

19.05.1872

Дата смерти

20.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1872

Отец: Бухмейер Федор Александрович

Мать: Бухмейер Поликсена Петровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Бухмейер Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Козлова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухмейер Всеволод Васильевич

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Васильевна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухмейер Мария Васильевна

Похороны
20.01.1946
France, Cimetière du Grand Jas de Cannes
43768927
Смерть
20.01.1946
France, Cimetière du Grand Jas de Cannes
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