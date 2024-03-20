Бухмейер Василий Федорович
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения19.05.1872
Дата смерти20.01.1946
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1872
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Бухмейер Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Васильевна
Москва
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Козлова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Васильевна
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухмейер Всеволод Васильевич
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Васильевна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
20.01.1946
France, Cimetière du Grand Jas de Cannes
43768927
Смерть
20.01.1946
France, Cimetière du Grand Jas de Cannes