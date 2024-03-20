Бухмейер Владимир Васильевич
Место рожденияМосква
Дата рождения14.07.1907
Дата смерти24.12.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907
Москва
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Анциферов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Бухмейер Ольга Петровна
Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухмейер Ольга Петровна
Смерть
24.12.1978
Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.