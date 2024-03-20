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Бухмейер Владимир Васильевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

14.07.1907

Дата смерти

24.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907

Отец: Бухмейер Василий Федорович

Мать: Бухмейер Мария Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Анциферов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бухмейер Ольга Петровна

Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухмейер Ольга Петровна

Смерть
24.12.1978
Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.
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