Бухмейер (Богомолова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Богомолова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Бухмейер Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Федорович

Москва
Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Козлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Федорович

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухмейер Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Федорович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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