Бухмейер (Анциферова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Анциферова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1921

Дата смерти

23.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Анциферов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Бухмейер Владимир Васильевич

Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Владимир Васильевич

Смерть
23.03.2002
Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.
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