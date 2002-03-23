Бухмейер (Анциферова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1921
Дата смерти23.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Анциферов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Бухмейер Владимир Васильевич
Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2002
Риддер (Лениногорск), Вост.-Казахстанская обл.