Соколовский Анатолий Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1856
Дата смерти24.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1856
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Щукина Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Соколовская Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Соколовская Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1943
Ницца
Похороны
Неизвестно
Русское кладбище Кокад