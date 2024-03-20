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Соколовский Анатолий Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1856

Дата смерти

24.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1856

Отец: Соколовский Франц Касперович

Мать: Соколовская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Щукина Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Соколовская Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Соколовская Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская Елена Александровна

Смерть
24.12.1943
Ницца
Похороны
Неизвестно
Русское кладбище Кокад
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