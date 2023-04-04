фон Ребиндер Арендт-Вильгельм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф

Мать: Фон Ребиндер Барбара-София

Рождение ребёнка
1700

Сын: Фон Ребиндер Отто Магнус

Мать ребёнка: Ева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргаретте Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ребиндер Карл Йохан

Мать ребёнка: Ева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ребиндер Йоахим Вильгельм

Мать ребёнка: Ева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Таубе Вильгельмина

Мать ребёнка: Ева Мария

Смерть
1711
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