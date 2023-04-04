фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1711
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Ева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маргаретте Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ребиндер Йоахим Вильгельм
Мать ребёнка: Ева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Таубе Вильгельмина
Мать ребёнка: Ева Мария
Смерть
1711