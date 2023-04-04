(Кронман) Ева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кронман) Ева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Фон Ребиндер Отто Магнус

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ребиндер Карл Йохан

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ребиндер Йоахим Вильгельм

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Таубе Вильгельмина

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Смерть
Неизвестно
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