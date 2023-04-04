(Кронман) Ева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ребиндер Йоахим Вильгельм
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Таубе Вильгельмина
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Смерть
Неизвестно