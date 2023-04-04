фон Ребиндер Отто Магнус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти09.11.1768
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Мать: Ева Мария
Рождение ребёнка
03.01.1726
Сын: Фон Ребиндер Василий Михайлович
Мать ребёнка: Софи Хелен
Рождение ребёнка
1728
Сын: Фон Ребиндер Ганс Вильгельм
Мать ребёнка: Софи Хелен
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Лунетта Вильгельмина
Мать ребёнка: Софи Хелен
Рождение ребёнка
08.05.1733
Сын: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Мать ребёнка: Софи Хелен
Рождение ребёнка
08.03.1740
Дочь: Йоханна Софи
Мать ребёнка: Софи Хелен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Шарлотта
Мать ребёнка: Агнета Хелена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агнета Хелена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агнета Хелена
Смерть
09.11.1768