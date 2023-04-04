фон Ребиндер Отто Магнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон Ребиндер Отто Магнус

фон Ребиндер Отто Магнус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

09.11.1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Мать: Ева Мария

Рождение ребёнка
03.01.1726

Сын: Фон Ребиндер Василий Михайлович

Мать ребёнка: Софи Хелен

Рождение ребёнка
1728

Сын: Фон Ребиндер Ганс Вильгельм

Мать ребёнка: Софи Хелен

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Лунетта Вильгельмина

Мать ребёнка: Софи Хелен

Рождение ребёнка
08.05.1733

Сын: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Мать ребёнка: Софи Хелен

Рождение ребёнка
08.03.1740

Дочь: Йоханна Софи

Мать ребёнка: Софи Хелен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Шарлотта

Мать ребёнка: Агнета Хелена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Густав Фредерик

Мать ребёнка: Агнета Хелена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агнета Хелена

Смерть
09.11.1768
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close