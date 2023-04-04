фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.09.1703

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1671

Жена: Фон Ребиндер Барбара-София

Хапсаль
Рождение ребёнка
1678

Сын: Фон Ребиндер Карл Рейнгольд

Мать ребёнка: Фон Ребиндер Барбара-София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Мать ребёнка: Фон Ребиндер Барбара-София

Смерть
28.09.1703
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