фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.09.1703
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.01.1671
Хапсаль
Рождение ребёнка
1678
Сын: Фон Ребиндер Карл Рейнгольд
Мать ребёнка: Фон Ребиндер Барбара-София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Мать ребёнка: Фон Ребиндер Барбара-София
Смерть
28.09.1703