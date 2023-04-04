фон Ребиндер Карл Рейнгольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Ребиндер Карл Рейнгольд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф

Мать: Фон Ребиндер Барбара-София

Рождение ребёнка
1710

Сын: Ребиндер Карл Магнус

Мать ребёнка: Ребиндер Доротея Шарлотта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер Доротея Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Вильгельм Кристоф

Мать ребёнка: Беата Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беата Кристина

Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
1720
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