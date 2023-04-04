фон Ребиндер Карл Рейнгольд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смерти1720
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Рождение ребёнка
1710
Сын: Ребиндер Карл Магнус
Мать ребёнка: Ребиндер Доротея Шарлотта
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Вильгельм Кристоф
Мать ребёнка: Беата Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беата Кристина
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
1720