Ребиндер Карл Магнус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Бракосочетание
11.03.1739
Жена: Гертруда Шарлотта
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ребиндер Агнета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Йохана Шарлотта
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Кристоф Энгельбрехт
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бланкеннагель Доротея Беата
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луиза
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Фабиан
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Йохана Элеонора
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Хелена
Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта
Смерть
1784