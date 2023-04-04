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Ребиндер Карл Магнус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Фон Ребиндер Карл Рейнгольд

Мать: Ребиндер Доротея Шарлотта

Бракосочетание
11.03.1739

Жена: Гертруда Шарлотта

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер Агнета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Йохана Шарлотта

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Кристоф Энгельбрехт

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бланкеннагель Доротея Беата

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луиза

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Фабиан

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Йохана Элеонора

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Хелена

Мать ребёнка: Гертруда Шарлотта

Смерть
1784
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