фон Ребиндер (фон Адеркас) Барбара-София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.11.1706
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.01.1671
Хапсаль
Рождение ребёнка
1678
Сын: Фон Ребиндер Карл Рейнгольд
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф
Смерть
19.11.1706