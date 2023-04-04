фон Ребиндер (фон Адеркас) Барбара-София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Ребиндер (фон Адеркас) Барбара-София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.11.1706

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1671

Муж: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф

Хапсаль
Рождение ребёнка
1678

Сын: Фон Ребиндер Карл Рейнгольд

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ребиндер Арендт-Вильгельм

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Вильгельм-Кристоф

Смерть
19.11.1706
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