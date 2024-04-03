Суслов Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Суслова Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Суслова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1901
Дочь: Суслова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1903
Сын: Суслов Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Суслова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1908
Сын: Суслов Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно