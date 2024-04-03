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Суслов Егор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866

Отец: Суслов Григорий Емельянов

Мать: Суслова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Матрена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Суслова Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Суслова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Суслова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1903

Сын: Суслов Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Суслова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1908

Сын: Суслов Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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