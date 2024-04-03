Суслов Григорий Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти05.11.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Суслов Емельян Мокеев
Мать: Суслова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1866
Мать ребёнка: Суслова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.11.1875