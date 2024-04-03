Суслов Григорий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслов Григорий Емельянов

Суслов Григорий Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

05.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Суслов Емельян Мокеев

Мать: Суслова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Суслов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Суслов Кондрат Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Суслов Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Суслова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Суслов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.11.1875

Мы используем куки для улучшения работы сайта.