Суслов Емельян Мокеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1776
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1776
Отец: Суслов Мокей Яковлев
Мать: Суслова Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Суслова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Суслова Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Суслова Авдотья Гордеева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Суслов Григорий Емельянов
Мать ребёнка: Суслова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Суслова Ксения Васильева
Смерть
1843