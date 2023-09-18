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Суслов Емельян Мокеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1776

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1776

Отец: Суслов Мокей Яковлев

Мать: Суслова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Суслов Емельян Емельянов

Мать ребёнка: Суслова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Суслова Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Суслова Авдотья Гордеева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Суслов Григорий Емельянов

Мать ребёнка: Суслова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Суслов Егор Емельянов

Мать ребёнка: Суслова Ксения Васильева

Смерть
1843

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