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Суслов Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

28.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Суслов Григорий Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людскова Алимпиада Андроновв

Рождение ребёнка
29.10.1890

Дочь: Суслова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Людскова Алимпиада Андроновв

Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: Суслова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Людскова Алимпиада Андроновв

Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Суслова Елена Павловна

Мать ребёнка: Людскова Алимпиада Андроновв

Смерть
28.08.1909

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