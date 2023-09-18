Суслов Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти28.08.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Суслов Григорий Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1890
Дочь: Суслова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Людскова Алимпиада Андроновв
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: Суслова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Людскова Алимпиада Андроновв
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Суслова Елена Павловна
Мать ребёнка: Людскова Алимпиада Андроновв
Смерть
28.08.1909