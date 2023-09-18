Суслова Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Суслов Емельян Емельянов

Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Суслов Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Суслов Егор Емельянов

Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев

Смерть
Неизвестно

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