Суслова Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Суслов Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев
Смерть
Неизвестно