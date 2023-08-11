Суслова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти15.01.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Суслов Егор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каретников Василий
Рождение ребёнка
05.04.1924
Дочь: Каретникова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Каретников Василий
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Каретникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Каретников Василий
Смерть
15.01.1950