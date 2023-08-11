Суслова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

15.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Суслов Егор Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретников Василий

Рождение ребёнка
05.04.1924

Дочь: Каретникова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Каретников Василий

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Каретникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Каретников Василий

Смерть
15.01.1950

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