Суслова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1906
Дата смерти28.06.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1906
Отец: Суслов Егор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потерина Ия Ивановна
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Потерина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1928
Дочь: Потерина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1932
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.02.1937
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.10.1939
Дочь: Потерина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1943
Дочь: Потерина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1946
Дочь: Потерина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1950
Сын: Потерин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович
Смерть
28.06.1990