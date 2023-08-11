Суслова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1906

Дата смерти

28.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1906

Отец: Суслов Егор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потерина Ия Ивановна

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потерин Николай Иванович

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Потерина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1928

Дочь: Потерина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1932

Сын: Потерин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.02.1937

Сын: Потерин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.10.1939

Дочь: Потерина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1943

Дочь: Потерина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1946

Дочь: Потерина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1950

Сын: Потерин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Потерин Иван Иванович

Смерть
28.06.1990

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