Суслова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти25.07.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Суслов Егор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
20.10.1922
Дочь: Фролова Капиталина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван
Смерть
25.07.1980