Суслова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

25.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Суслов Егор Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фролов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
1920

Сын: Фролов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
20.10.1922

Дочь: Фролова Капиталина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван

Смерть
25.07.1980

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