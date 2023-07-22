Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1975
Рождение ребёнка
10.07.1995
Дочь: Тетюева Валерия Михайловна
Отец ребёнка: Тетюев Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
16.04.2003
Дочь: Ясонова Евгения Игоревна
Отец ребёнка: Ясонов Игорь Антонинович
Рождение ребёнка
18.10.2004
Дочь: Ясонова Александра Игоревна
Отец ребёнка: Ясонов Игорь Антонинович
Рождение ребёнка
16.06.2006
Отец ребёнка: Ясонов Игорь Антонинович
Рождение ребёнка
18.10.2011
Дочь: Галянина Елизавета-Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич
Рождение ребёнка
15.10.2013
Дочь: Галянина Серафима Геннадьевна
Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич
Рождение ребёнка
25.02.2018
Дочь: Галянина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич
Рождение ребёнка
25.01.2020
Сын: Галянин Григорий Геннадьевич
Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно