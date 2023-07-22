Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1975

Отец: Литвин Евгений Михайлович

Мать: Литвин-Толочко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1995

Дочь: Тетюева Валерия Михайловна

Отец ребёнка: Тетюев Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
16.04.2003

Дочь: Ясонова Евгения Игоревна

Отец ребёнка: Ясонов Игорь Антонинович

Рождение ребёнка
18.10.2004

Дочь: Ясонова Александра Игоревна

Отец ребёнка: Ясонов Игорь Антонинович

Рождение ребёнка
16.06.2006

Сын: Ясонов Роман Игоревич

Отец ребёнка: Ясонов Игорь Антонинович

Рождение ребёнка
18.10.2011

Дочь: Галянина Елизавета-Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич

Рождение ребёнка
15.10.2013

Дочь: Галянина Серафима Геннадьевна

Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич

Рождение ребёнка
25.02.2018

Дочь: Галянина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич

Рождение ребёнка
25.01.2020

Сын: Галянин Григорий Геннадьевич

Отец ребёнка: Галянин Геннадий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетюев Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галянин Геннадий Юрьевич

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