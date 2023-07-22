Галянин Геннадий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.2011
Дочь: Галянина Елизавета-Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.10.2013
Дочь: Галянина Серафима Геннадьевна
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.02.2018
Дочь: Галянина Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.01.2020
Сын: Галянин Григорий Геннадьевич
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно