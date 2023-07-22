Галянин Геннадий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галянин Геннадий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.2011

Дочь: Галянина Елизавета-Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.10.2013

Дочь: Галянина Серафима Геннадьевна

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.02.2018

Дочь: Галянина Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.01.2020

Сын: Галянин Григорий Геннадьевич

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

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