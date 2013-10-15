Галянина Серафима Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галянина Серафима Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2013

Отец: Галянин Геннадий Юрьевич

Мать: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

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