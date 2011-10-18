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Галянина Елизавета-Мария Геннадьевна
Галянина Елизавета-Мария Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.2011
Пол
Женский
Отец
Галянин Геннадий Юрьевич
1969 г.р.
Мать
Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2011
Отец:
Галянин Геннадий Юрьевич
Мать:
Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
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