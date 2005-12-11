Литвин-Толочко Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин-Толочко Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1941

Дата смерти

11.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941

Отец: Толочко Николай Иванович

Мать: Дун Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
29.06.1975

Дочь: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: Литвин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвин Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Литвин Евгений Михайлович

Смерть
11.12.2005
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