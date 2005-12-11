Литвин-Толочко Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1941
Дата смерти11.12.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941
Отец: Толочко Николай Иванович
Мать: Дун Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
29.06.1975
Дочь: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: Литвин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвин Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Литвин Евгений Михайлович
Смерть
11.12.2005