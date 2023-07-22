Ясонов Игорь Антонинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.2003
Дочь: Ясонова Евгения Игоревна
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Рождение ребёнка
18.10.2004
Дочь: Ясонова Александра Игоревна
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна
Рождение ребёнка
16.06.2006
Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна