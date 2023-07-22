Ясонов Игорь Антонинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясонов Игорь Антонинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.2003

Дочь: Ясонова Евгения Игоревна

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Рождение ребёнка
18.10.2004

Дочь: Ясонова Александра Игоревна

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.06.2006

Сын: Ясонов Роман Игоревич

Мать ребёнка: Ясонова-Литвин Алина Евгеньевна

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